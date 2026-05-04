Au travail en vélo à Forbach !, Antenne FORBACH, Forbach

Au travail en vélo à Forbach ! 4 – 29 mai Antenne FORBACH Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T08:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00

PYRAMIDE EST est la première association de Moselle à obtenir le label employeur MOSL, du fait de son engagement RSE aux niveaux social, environnemental, économique et territorial. C’est sur cette lancée que pour la première fois, l’évènement « MAI À VELO » pourra aussi se surnommer « FORBACH À VÉLO », puisque PYRAMIDE EST a décidé de monter en selle !

Plusieurs collaborateurs et collaboratrices sont inscrites sur GEOVELO Entreprises et tous les collègues pourront évaluer qui fera le plus de kilomètres en pédalant, en se rendant au travail et/ou leurs permanences, durant le mois de mai.

Une manière ludique et énergique de promouvoir les mobilités douces, à commencer par la petite reine.

Antenne FORBACH 12 rue Lepinseck, 57600 FORBACH Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « gmatthias@pyramide-est.fr »}]

Incitation des salarié(e)s de PYRAMIDE EST à venir au travail en vélo !

PYRAMIDE EST & MAI À VÉLO