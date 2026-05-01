Portes ouvertes au Conservatoire communautaire rue Michel Legrand Forbach

Forbach

Portes ouvertes au Conservatoire communautaire

rue Michel Legrand Château Adt – Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Conservatoire communautaire organisera ses traditionnelles

Portes Ouvertes

Vendredi 8 mai 2026 de 14h00 à 18h00.

Vous souhaitez apprendre la Musique, le Chant, la Danse avec des professeurs diplômés, véritables experts dans leurs domaines, dans un cadre patrimonial et architectural exceptionnel ?

Vous voulez intégrer l’un des tous meilleurs établissements d’enseignement artistique de Moselle-Est ?

Ne cherchez plus le Conservatoire communautaire de Musique et de Forbach Porte de France est fait pour vous !

• accueil des élèves en Danse comme en Musique à partir de 4 ans,

• cours spécifiques pour les adultes en soirées,

• location d’instruments à tarifs avantageux,

• tarifs parmi les moins chers du département, réduits pour les familles,

• préinscriptions pour la rentrée 2026-2027…

Rendez-vous aux Portes Ouvertes du Conservatoire,

Vendredi 8 mai 2026 de 14h00 à 18h00, Rue Michel Legrand à Forbach,

où vous pourrez essayer gratuitement tous les instruments, assister à des répétitions publiques ou encore déguster les crêpes et autres gaufres de nos amis de l’Amicale de l’Harmonie Municipale de Forbach dans le parc du Château…Tout public

.

rue Michel Legrand Château Adt – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

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English :

The Community Conservatory will be holding its traditional

Open House

Friday, May 8, 2026 from 2:00 pm to 6:00 pm.

Would you like to learn Music, Singing and Dance with qualified teachers who are experts in their fields, in an exceptional heritage and architectural setting?

Would you like to join one of Moselle-Est?s top artistic teaching establishments?

Look no further than the Conservatoire Communautaire de Musique et de Forbach Porte de France!

? dance and music students from the age of 4,

? special evening classes for adults,

? low-cost instrument rental,

? some of the cheapest rates in the département, with reduced rates for families,

? pre-registration for the 2026-2027 school year?

See you at the Conservatoire Open House,

Friday, May 8, 2026 from 2:00 pm to 6:00 pm, Rue Michel Legrand, Forbach,

where you can try out all the instruments for free, attend open rehearsals or enjoy crêpes and waffles from our friends from the Amicale de l?Harmonie Municipale de Forbach in the Château park?

L’événement Portes ouvertes au Conservatoire communautaire Forbach a été mis à jour le 2026-04-30 par FORBACH TOURISME