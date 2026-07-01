Aubade à la population, Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours

Informations pratiques

Aubade à la population Samedi 11 juillet, 08h00 Cruviers-Lascours Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T08:00:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T08:00:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00

À cette occasion des fougasses d’Aigues-Mortes sont vendues contre un don libre et respectueux, afin de financer une partie de la fête votive.

N’hésitez pas à ouvrir et ainsi participer à la continuité de cette manifestation dans le village.

Rendez-vous a l’épicerie chez Polo à 8h.

Cruviers-Lascours 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie

Les jeunes du comité des fêtes déambulent avec la Peña dans le village pour rencontrer les habitants.