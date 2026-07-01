Aubade à la population, Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours
samedi 11 juillet 2026 · Cruviers-Lascours
Informations pratiques
Aubade à la population Samedi 11 juillet, 08h00 Cruviers-Lascours Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T08:00:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T08:00:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00
À cette occasion des fougasses d’Aigues-Mortes sont vendues contre un don libre et respectueux, afin de financer une partie de la fête votive.
N’hésitez pas à ouvrir et ainsi participer à la continuité de cette manifestation dans le village.
Rendez-vous a l’épicerie chez Polo à 8h.
Cruviers-Lascours 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie
Les jeunes du comité des fêtes déambulent avec la Peña dans le village pour rencontrer les habitants.