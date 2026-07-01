Fête votive de Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours, Cruviers-Lascours

Informations pratiques

Fête votive de Cruviers-Lascours 17 – 19 juillet Cruviers-Lascours Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00

Repas du village le dimanche 19 juillet à 19h30.

Au menu cuisses de taureau au feu de bois (20 €, 14 € enfants).

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3 jours de fête qui vont faire vibrer le village !