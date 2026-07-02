Aubade de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie, Palais du Gouverneur, Metz

Informations pratiques

Aubade de la musique de l’Arme Blindée Cavalerie 19 et 20 septembre Palais du Gouverneur Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Profitez d’un concert en plein air mêlant musique militaire, jazz, classique, variété et cinéma, dans les jardins du palais du Gouverneur de Metz. La Musique de l’Arme Blindée Cavalerie vous invite à découvrir un répertoire éclectique et entraînant, pour une parenthèse musicale au cœur d’un lieu emblématique.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le palais du gouverneur figure parmi les bâtiments les plus étonnants que l’annexion ait laissé à Metz. Édifié entre 1902 et 1905, il sert d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’armée allemand et de pied-à-terre à l’empereur Guillaume II, lors de ses déplacements à Metz. Cette étrange architecture à la fois villa et palais, plus majestueuse que les traditionnelles façades austères des bâtiments militaires, mêle le style gothique flamboyant aux citations renaissantes lombardes.

Doté de 106 pièces, le palais présente un plan complexe à l’aménagement intérieur fonctionnel et varié. Résidence du général gouverneur, les nombreux salons d’apparat et de réception sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national, ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.

Le palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.

Profitez d’un concert en plein air mêlant musique militaire, jazz, classique, variété et cinéma, dans les jardins du palais du Gouverneur de Metz. La Musique de l’Arme Blindée Cavalerie vous invite à…

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