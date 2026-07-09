AGENDA · Aubazines
Aubazine en fête Aubazines
samedi 22 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Aubazine en fête
Place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Marché suivi d’un karaoké. Crêpes et jeux anciens viendront également animer cette soirée conviviale
Buvette, frites et cuisson seront assurées par le Comité des Fêtes. .
Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 88 16
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English : Aubazine en fête
L’événement Aubazine en fête Aubazines a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme
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