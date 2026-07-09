Informations pratiques

Aubazines

Aubazine en fête

Place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Marché suivi d’un karaoké. Crêpes et jeux anciens viendront également animer cette soirée conviviale

Buvette, frites et cuisson seront assurées par le Comité des Fêtes. .

Place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 24 88 16

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English : Aubazine en fête

L’événement Aubazine en fête Aubazines a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme