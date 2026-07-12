Informations pratiques

Aubazines

Exposition nouveaux horizons de Sacha Ghilardi et Luc Valéry-Grenaille

salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Luc et Sacha veulent confronter et faire dialoguer leurs médiums, entre une exploration photo et une expérimentation picturale du paysage .

salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

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English : Exposition nouveaux horizons de Sacha Ghilardi et Luc Valéry-Grenaille

L’événement Exposition nouveaux horizons de Sacha Ghilardi et Luc Valéry-Grenaille Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme