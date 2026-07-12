Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines
samedi 29 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !
3, Route du Parc du Coiroux Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une grande journée festive pour marquer cette évènement comme il se doit
Animations, souvenirs, belles surprises et moments de partage pour tous les amoureux de golf, du territoire et le Coiroux
Grand feu d’artifice en fin de soirée, en collaboration avec la mairie .
3, Route du Parc du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66
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English : Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !
L’événement Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
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