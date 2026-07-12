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Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines

samedi 29 août 2026 · Aubazines

Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
3, Route du Parc du Coiroux
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Aubazines

Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !

3, Route du Parc du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Une grande journée festive pour marquer cette évènement comme il se doit
Animations, souvenirs, belles surprises et moments de partage pour tous les amoureux de golf, du territoire et le Coiroux
Grand feu d’artifice en fin de soirée, en collaboration avec la mairie   .

3, Route du Parc du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66 

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English : Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !

L’événement Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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