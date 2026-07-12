Informations pratiques

Aubazines

Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !

3, Route du Parc du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une grande journée festive pour marquer cette évènement comme il se doit

Animations, souvenirs, belles surprises et moments de partage pour tous les amoureux de golf, du territoire et le Coiroux

Grand feu d’artifice en fin de soirée, en collaboration avec la mairie .

3, Route du Parc du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 25 66

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English : Le golf du Coiroux fête ses 50 ans !

L’événement Le golf du Coiroux fête ses 50 ans ! Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme