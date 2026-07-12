Informations pratiques

Aubazines

Exposition de peinture de Yves Malhère

Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-19

Peintures essentiellement du monde animal, quelques portraits, regards et paysages Acryliques avec de temps à autres quelques effets matières, quelques touches au couteau permettant de créer des empâtements, tandis que le pinceau se consacre aux détails .

Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

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English : Exposition de peinture de Yves Malhère

L’événement Exposition de peinture de Yves Malhère Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme