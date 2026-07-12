Exposition de peintures de Hervé Chevallier Aubazines
lundi 17 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Exposition de peintures de Hervé Chevallier
Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Tableaux évoquant un monde idéal, presque utopique, où la nature et les personnages coexistent en parfaite harmonie Ses paysages stylisés, enrichis de couleurs franches et habités par des personnages contemplatifs, sont des invitations à explorer un monde serein. Il vous invite à voyager dans ces contrées idéalisées .
Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
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English : Exposition de peintures de Hervé Chevallier
L’événement Exposition de peintures de Hervé Chevallier Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
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