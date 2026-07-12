Informations pratiques

Aubazines

Exposition de peintures de Hervé Chevallier

Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Tableaux évoquant un monde idéal, presque utopique, où la nature et les personnages coexistent en parfaite harmonie Ses paysages stylisés, enrichis de couleurs franches et habités par des personnages contemplatifs, sont des invitations à explorer un monde serein. Il vous invite à voyager dans ces contrées idéalisées .

Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

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English : Exposition de peintures de Hervé Chevallier

L’événement Exposition de peintures de Hervé Chevallier Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme