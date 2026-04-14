Aucun autre choix / Rencontre avec Valentin Berty, Le Cratère, Toulouse

Aucun autre choix / Rencontre avec Valentin Berty Samedi 25 avril, 17h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00

Aucun autre choix / de Park Chan-Wook / 2h19 / Coree du Sud / Avec Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran

Synopsis : Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n’ a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/aucun-autre-choix »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRU1PD2#showsession?id=emsx001100017731&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse