AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS vendredi 29 mai 2026.
Le thème du Festival Quartier du Livre, « Le bonheur : comment ça va? », inspire les élèves en Jazz d’Antonio Catalfamo à l’occasion de cette audition ouverte à tout public.
Antonio Catalfamo et ses ateliers Jazz ouvrent leurs portes au public pendant le Festival Quartier du Livre et vous invitent à leur audition.
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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