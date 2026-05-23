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AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Le thème du Festival Quartier du Livre, « Le bonheur : comment ça va? », inspire les élèves en Jazz d’Antonio Catalfamo à l’occasion de cette audition ouverte à tout public.

Antonio Catalfamo et ses ateliers Jazz ouvrent leurs portes au public pendant le Festival Quartier du Livre et vous invitent à leur audition.
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h30 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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