AUDITION ATELIERS JAZZ Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Le thème du Festival Quartier du Livre, « Le bonheur : comment ça va? », inspire les élèves en Jazz d’Antonio Catalfamo à l’occasion de cette audition ouverte à tout public.

Antonio Catalfamo et ses ateliers Jazz ouvrent leurs portes au public pendant le Festival Quartier du Livre et vous invitent à leur audition.

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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