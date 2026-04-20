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Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax

Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax

Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax jeudi 11 juin 2026.

Lieu : RDV devant la Basilique de Buglose

Adresse : 352 rue des Pèlerins

Ville : 40990 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Dax

Audition carillon de 60 cloches

RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 15:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

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RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Audition carillon de 60 cloches

L’événement Audition carillon de 60 cloches Dax a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Grand Dax

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