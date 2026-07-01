AGENDA · Dax
Braderie commerciale Dax
vendredi 24 juillet 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Braderie commerciale
Rues du Centre-ville Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Organisée par l’association des commerçants et artisans Daxatou. .
Rues du Centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 57 30 daxatou@wanadoo.fr
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English : Braderie commerciale
L’événement Braderie commerciale Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
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