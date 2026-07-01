Informations pratiques

Dax

Braderie commerciale

Rues du Centre-ville Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Organisée par l’association des commerçants et artisans Daxatou. .

Rues du Centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 57 30 daxatou@wanadoo.fr

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English : Braderie commerciale

L’événement Braderie commerciale Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax