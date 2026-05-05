Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Accompagnée au piano par Markrit KIRAZIAN et au clavecin par Thierry SCHORR, la classe de Julie HASSLER du conservatoire Charles Munch présente au public une audition de chant lyrique.

Le conservatoire Charles Munch vous présente une audition de chant lyrique par la classe de Julie HASSLER.

Le lundi 11 mai 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T20:30:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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