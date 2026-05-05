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Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS lundi 11 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : <p></p>

Accompagnée au piano par Markrit KIRAZIAN et au clavecin par Thierry SCHORR, la classe de Julie HASSLER du conservatoire Charles Munch présente au public une audition de chant lyrique.

Le conservatoire Charles Munch vous présente une audition de chant lyrique par la classe de Julie HASSLER.
Le lundi 11 mai 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T20:30:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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