Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Audition Chant Lyrique Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS lundi 11 mai 2026.
Accompagnée au piano par Markrit KIRAZIAN et au clavecin par Thierry SCHORR, la classe de Julie HASSLER du conservatoire Charles Munch présente au public une audition de chant lyrique.
Le conservatoire Charles Munch vous présente une audition de chant lyrique par la classe de Julie HASSLER.
Le lundi 11 mai 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T20:30:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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