Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse
Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Audition Jeudi 16 avril, 18h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Audition des classes de Lucile Duran et de Stéphanie Pons, violon
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
De violon
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