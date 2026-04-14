Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Audition Vendredi 17 avril, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Audition de la classe d’Elena Poesina, chant

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

De Chant