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Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Audition, CRR-Espace Varèse, Toulouse vendredi 17 avril 2026.

Lieu : CRR-Espace Varèse

Adresse : 17, rue larrey 31000 toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Audition Vendredi 17 avril, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Audition de la classe d’Elena Poesina, chant

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
De Chant

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