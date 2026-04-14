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Audition, CRR-Site la Vache – Salle Bach, Toulouse

Audition, CRR-Site la Vache – Salle Bach, Toulouse

Audition, CRR-Site la Vache – Salle Bach, Toulouse vendredi 17 avril 2026.

Lieu : CRR-Site la Vache - Salle Bach

Adresse : 4 rue Marguerite Duras 31200 Toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Audition Vendredi 17 avril, 18h30 CRR-Site la Vache – Salle Bach Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T18:30:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Audition des classes de Jérome Cuvillier et Blandine Boyer, violoncelle

CRR-Site la Vache – Salle Bach 4 rue Marguerite Duras 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie
De Violoncelle

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