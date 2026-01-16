AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses

AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14 11:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Audition de classe clarinette et saxophone.

Par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

Axe Sud Petits et grands, débutants ou confirmés, se produiront lors de leur audition de classe. Accompagnés par leur professeur, les élèves présenteront leur travail musical.

Tout public .

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Class auditions: clarinet and saxophone.

L’événement AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL Seysses a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE