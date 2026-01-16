AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses

AUDITION DE CLASSE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL MÉDIATHÉQUE LA RUCHE Seysses samedi 14 mars 2026.

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-03-14 11:00:00
fin : 2026-03-14 11:45:00

2026-03-14

Audition de classe clarinette et saxophone.
Par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Axe Sud Petits et grands, débutants ou confirmés, se produiront lors de leur audition de classe. Accompagnés par leur professeur, les élèves présenteront leur travail musical.
Tout public   .

MÉDIATHÉQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63  culture@mairie-seysses.fr

Class auditions: clarinet and saxophone.

