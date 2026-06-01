Audition de l’école de musique, Foyer Rural, Chamborigaud

Audition de l’école de musique Samedi 13 juin, 14h00 Foyer Rural Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Foyer Rural 3 route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 41 21 36 »}, {« type »: « email », « value »: « ameliezaplana@gmail.com »}]

Avec la participation de la chorale de Chamborigaud, suivie des auditions des élèves et une représentation des enseignants. Spectacle