Audition de l’école de musique, Foyer Rural, Chamborigaud
Audition de l’école de musique, Foyer Rural, Chamborigaud samedi 13 juin 2026.
Audition de l’école de musique Samedi 13 juin, 14h00 Foyer Rural Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Foyer Rural 3 route de Villefort, 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 41 21 36 »}, {« type »: « email », « value »: « ameliezaplana@gmail.com »}]
Avec la participation de la chorale de Chamborigaud, suivie des auditions des élèves et une représentation des enseignants. Spectacle
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