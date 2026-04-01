Audition d’orgue, Abbatiale Saint Serge, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint Serge · Angers
Informations pratiques
Audition d’orgue 19 et 20 septembre Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez écouter comme une douce caresse les notes qui résonnent avec harmonie sur l’orgue de tribune de l’abbatiale Saint-Serge daté de 1843 (organistes Jean Marc Seguin et Denis Favron).
Abbatiale Saint Serge place du Chanoine Bachelot Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stantoinestserge.diocese49.org/ Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle
Venez écouter comme une douce caresse les notes qui résonnent avec harmonie sur l’orgue de tribune de l’abbatiale Saint-Serge daté de 1843.
©Garcia Benito
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