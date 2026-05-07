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Audition évaluation des classes de percussions Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Audition évaluation des classes de percussions Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mardi 16 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Musique Besançon Gachet

Adresse : 1 rue des Arts

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Royan

Audition évaluation des classes de percussions

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 16:45:00
fin : 2026-06-16 19:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Les élèves en premier cycle présentent leur programme devant un jury dans le cadre de leur audition-évaluation annuelle. Cette audition est ouverte au public.
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Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00  conservatoire.musique@mairie-royan.fr

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English :

Undergraduates present their program to a jury as part of their annual audition-evaluation. This audition is open to the public.

L’événement Audition évaluation des classes de percussions Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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