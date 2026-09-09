AUDREY VERNON COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2) Cargo de Nuit Arles

Informations pratiques

Arles

AUDREY VERNON COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2)

Jeudi 5 novembre 2026 à partir de 20h.

Horaires de représentation de 21h à 22h30.

OUVERTURE DES PORTES 20H00. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité.

15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale).

Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité.

15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale).



Un anniversaire de mariage qui offre l’occasion de faire un point sur 15 ans de croissance des inégalités, du nombre de milliardaires et de leur influence dévastatrice. Cocktail huppé, karaoké déjanté et bunker VIP plongez dans l’univers des 0,001% des plus riches, où les inégalités sont une fête et la planète une ligne de crédit



OUVERTURE DES PORTES 20H00 SPECTACLE 21H00 .

Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

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English :

Audrey Vernon demystifies the ultra-rich with humor and lucidity.

15 years after How to Marry a Billionaire (500 performances!), Audrey Vernon celebrates her crystal wedding… with capitalism (and her husband, the world’s 33rd richest man).

L’événement AUDREY VERNON COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2) Arles a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme d’Arles