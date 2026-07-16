BMW ART MAKERS 2026 – Exposition « Le corps vitré » – Les Rencontres de la photographie d’Arles, Cloître Saint-Trophime – Arles, Arles

Informations pratiques

BMW ART MAKERS 2026 – Exposition « Le corps vitré » – Les Rencontres de la photographie d’Arles 1 septembre – 4 octobre Cloître Saint-Trophime – Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Mécène des arts depuis plus de 50 ans, BMW Group France affirme un engagement constant en faveur de la création artistique. À travers son programme BMW ART MAKERS et ses partenariats avec des rendez-vous majeurs tels que Les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, Paris Photo ou encore Art Basel Paris, BMW soutient activement l’innovation et les talents contemporains dans le champ des arts visuels. Cet engagement se prolonge naturellement dans le 7ᵉ art en tant que partenaire officiel du Festival de Cannes, et du Festival du film romantique de Cabourg, illustrant une présence forte et transversale dans les grands rendez-vous culturels.

Partenaire historique et engagé des Rencontres de la photographie d’Arles depuis 16 ans, BMW accompagne avec constance la création artistique et son rayonnement international. Chaque été, au Cloître Saint-Trophime, BMW produit et présente une exposition inédite dans le cadre du programme BMW ART MAKERS.

Lauréates du programme BMW ART MAKERS 2026, l’artiste Lara Tabet, et la curatrice Yasmine Chemali, présentent « Le corps vitré ». Avec ce projet artistique, Lara Tabet dévoile une série inédite, prolongement de son ambitieux projet « Cartographie personnelle des toxicités enchevêtrées ».

À travers de nouveaux dispositifs plastiques, elle explore le vivant comme un réseau poreux et interdépendant, en s’appuyant sur une cartographie sensible des eaux marseillaises.

Fontaines, ruisseaux, estuaire, Vieux-Port ou simples flaques : ses prélèvements, réalisés aux marges de l’urbain, révèlent l’eau comme un milieu de circulation, de mélange et de contamination. Son protocole, fondé sur une collaboration avec les micro-organismes, laisse les bactéries se développer avant d’être fixées sur film par gélatine colorée. Impressions sur verre, bioplastiques et images « vivantes » composent ainsi des œuvres où le vivant devient co-auteur : « Je crée les conditions, puis le vivant dessine. » Lara Tabet.

Plus d’informations sont disponibles sur le compte Instagram officiel bmwgroupculture_fr.

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©Lara Tabet / BMW ART MAKERS