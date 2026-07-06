Des histoires de dauphins Musée départemental Arles antique Arles
dimanche 30 août 2026 · Musée départemental Arles antique · Arles
Informations pratiques
Arles
Des histoires de dauphins
Dimanche 30 août 2026 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 11:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Plongez en famille dans les récits fascinants de la mythologie et partez à la rencontre du dauphin, fidèle compagnon des dieux et des marins.
Offrez-vous une visite en famille aussi ludique que rafraîchissante autour de la figure du dauphin dans la mythologie antique. Guidés par Christine Berthon, guide-conférencière, petits et grands découvriront les nombreuses légendes qui entourent cet animal emblématique, considéré par les Grecs et les Romains comme le messager de Poséidon, le protecteur des navigateurs et le symbole de bienveillance et d’intelligence.
Au fil du parcours, les participants croiseront les récits d’Amphitrite, Bacchus, Arion ou encore Apollon, et apprendront pourquoi le nom du dauphin a donné naissance au prénom Delphine. Une visite conviviale et accessible à tous, suivie de la remise d’un livret-jeu pour prolonger la découverte en s’amusant. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Immerse your whole family in the fascinating tales of mythology and set out to meet the dolphin, the faithful companion of the gods and sailors.
L’événement Des histoires de dauphins Arles a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme d’Arles
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