Ctrl., nouvelles fonctions des images, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Ctrl., nouvelles fonctions des images 1 septembre – 4 octobre ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Anne-Camille Allueva (1984), Pierre-Olivier Arnaud (1972), François Bellabas (1989), Douglas Coupland (1961), Fig Docher (1997), Paul Graham (1956), Information Fiction Publicité (IFP, 1984), Prune Phi (1991), Adrian Sauer (1976), Wolfgang Tillmans (1968), Lawrence Weiner (1942-2021)

La photographie est un point de rencontre et parfois de conflit entre technologie, art et représentation. Depuis son invention, elle est en équilibre instable entre ces trois domaines qui ne cessent depuis deux siècles d’évoluer et d’interagir.

Envisager la photographie en 2026, c’est envisager les mutations profondes d’un médium qui n’est plus seulement chimique ou numérique, mais incorporé à nos existences. Il ne s’agit pas de comprendre ce qu’il montre, mais comment il montre. Il s’agit de saisir la vitesse et l’ampleur d’images qui sont devenues des flux de données avant tout.

L’exposition CTRL. propose de penser la photographie depuis son processus de fabrication et d’apparition. À rebours des usages qui placent le spectateur face à l’image, l’exposition s’intéresse à son envers, aux dispositifs qui la portent et la transportent.

Les œuvres présentées appartiennent à différents courants et sont réalisées par des artistes et photographes de différentes générations. À travers des approches plurielles (photographie, installation, pièces sonores, statements), elles explorent la matière même des images et jouent avec la machine photographique, cet apparatus qui aujourd’hui façonne, valide et modifie nos existences.

Cette exposition s’inscrit dans un projet de recherche curatoriale mené tout au long de l’année 2026 par un groupe d’étudiant·es de l’École nationale supérieure de la photographie, sous la direction de l’artiste‑enseignant-chercheur Nicolas Giraud.

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

Anne-Camille Alluéva (1984), Pierre-Olivier Arnaud (1972), François Bellabas (1989), Douglas Coupland (1961), Fig Docher (1997), Paul Graham (1956), Information Fiction Publicité (IFP, 1984), Prune …

©Pierre-Olivier Arnaud, Premiers Matériaux, Skopia, Genève, 2018 (vue d’exposition)

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.