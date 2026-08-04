Exposition photo Scandale & océan Place Voltaire Arles

Informations pratiques

Arles

Exposition photo Scandale & océan

Du 30/08 au 05/09/2026 tous les jours de 18h à 20h.

Du lundi au samedi de 10h à 20h. Place Voltaire Galerie L’atelier cinq Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Expo photo pour sensibiliser sur des scandales dans l’océan. Hommage à captain Paul Watson

Expo gratuite ayant pour but d’informer sur certains scandales liés à l’océan, d’une façon décalée et poétique. Textes de Michael Pitit, Richard Ratton, Alexandre Mexis .

Place Voltaire Galerie L’atelier cinq Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 32 68 10 graziellakremer20@gmail.com

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English :

Photo exhibition to raise awareness about scandals in the ocean. Tribute to Captain Paul Watson

L’événement Exposition photo Scandale & océan Arles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Arles