Exposition photo Scandale & océan Place Voltaire Arles
dimanche 30 août 2026 · Place Voltaire · Arles
Informations pratiques
Arles
Exposition photo Scandale & océan
Du 30/08 au 05/09/2026 tous les jours de 18h à 20h.
Du lundi au samedi de 10h à 20h. Place Voltaire Galerie L’atelier cinq Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Expo photo pour sensibiliser sur des scandales dans l’océan. Hommage à captain Paul Watson
Expo gratuite ayant pour but d’informer sur certains scandales liés à l’océan, d’une façon décalée et poétique. Textes de Michael Pitit, Richard Ratton, Alexandre Mexis .
Place Voltaire Galerie L’atelier cinq Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 32 68 10 graziellakremer20@gmail.com
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English :
Photo exhibition to raise awareness about scandals in the ocean. Tribute to Captain Paul Watson
L’événement Exposition photo Scandale & océan Arles a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Arles
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