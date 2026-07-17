Ault, visite historique du bord de mer sur la digue 83, 34 boulevard Michel Couillet, 80460 Ault, Ault
dimanche 20 septembre 2026 · 34 boulevard Michel Couillet, 80460 Ault · Ault
Informations pratiques
Ault, visite historique du bord de mer sur la digue 83 Dimanche 20 septembre, 10h00 34 boulevard Michel Couillet, 80460 Ault Somme
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
La visite est l’occasion d’expliquer l’histoire géologique de la falaise. Elle permet un voyage à travers le temps : hommes de Néandertal, village et port de pêche au moyen âge, essor des bains de mer au 19° siècle, reconstruction en 1953 du casino, dans le style d’Auguste Perret, éboulements, protection de falaise en 1983 par une digue et un balcon en béton dénommé la casquette.
La digue 83 qui a pratiquement arrêté l’érosion de la falaise, lieu de promenade très fréquenté qui offre un panorama exceptionnel sur les falaises normandes, véritable musée géologique et botanique.
34 boulevard Michel Couillet, 80460 Ault 34 boulevard Michel Couillet, 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France
La visite est l’occasion d’expliquer l’histoire géologique de la falaise. Elle permet un voyage à travers le temps : hommes de Néandertal, village et port de pêche au moyen âge, essor des bains de au…
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