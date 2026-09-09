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Aurore musicale : le saxophone, Marché des Douves, Bordeaux

vendredi 9 octobre 2026 · Marché des Douves · Bordeaux

Aurore musicale : le saxophone, Marché des Douves, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Marché des Douves
Adresse
4 Rue des Douves, Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Aurore musicale : le saxophone Vendredi 9 octobre, 08h00 Marché des Douves Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T08:00:00+02:00 – 2026-10-09T08:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T08:00:00+02:00 – 2026-10-09T08:30:00+02:00

Retrouvez les élèves du conservatoire au Café des Douves, pour un moment musical et convivial partagé !
Le concert dure une vingtaine de minutes, puis vous pouvez profiter d’un petit déjeuner offert par le Conservatoire de Bordeaux et la Halle des Douves.
Au programme de l’aurore musicale du vendredi 9 octobre : « Éclats sonores pour saxophone seul ».
À vos réveils, les élèves vous attendent dès 8h du matin !
[en partenariat avec La Halle des Douves]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Marché des Douves 4 Rue des Douves, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/aurore-musicale-1 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-aurore-musicale-le-saxophone-octobre2026 »}]
Comment bien démarrer votre journée ? Demandez aux élèves du conservatoire ! musique concert

© Conservatoire de Bordeaux

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