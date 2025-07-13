Auto-moto mobylettes & Rock’n roll 2ème édition Rue Jacques Amiot et Nicolas Colbert Varzy
Auto-moto mobylettes & Rock’n roll 2ème édition Exposition de véhicules anciens, tombola, balades, concerts rock Entrée gratuite Buvette et restauration sur place Renseignements 06-83-20-29-65 Organisé par la mairie de Varzy, l’A.S. Varzy Foot et Laurent Sauvat. .
Rue Jacques Amiot et Nicolas Colbert Les Grandes Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 20 29 65
