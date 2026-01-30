Trail des buttes Edition semi-nocturne Stade Varzy
Trail des buttes Edition semi-nocturne Stade Varzy samedi 20 juin 2026.
Trail des buttes Edition semi-nocturne
Stade 32 Rue du 8 Mai 1945 Varzy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Edition semi-nocturne, en soutien à l’association le Chemin d’Axel Courses enfants à partir de 16h Randonnée pédestre à partir de 17h Course libre 5km à 18h Trail le Sacré Cœur 27km à 19h Trail l’Oudannais 15km à 19h30 –
Retrait des dossards à partir de 15h au stade Animations à partir de 15h structure gonflable, balades poneys, restauration/buvette sur place, animation musicale avec DJ Akawak Sound (Roots reggae music) Inscriptions finishers.com .
Stade 32 Rue du 8 Mai 1945 Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 75 23 29
