Trail des buttes Edition semi-nocturne Stade Varzy

Trail des buttes Edition semi-nocturne

Stade 32 Rue du 8 Mai 1945 Varzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Edition semi-nocturne, en soutien à l’association le Chemin d’Axel Courses enfants à partir de 16h Randonnée pédestre à partir de 17h Course libre 5km à 18h Trail le Sacré Cœur 27km à 19h Trail l’Oudannais 15km à 19h30 –

Retrait des dossards à partir de 15h au stade Animations à partir de 15h structure gonflable, balades poneys, restauration/buvette sur place, animation musicale avec DJ Akawak Sound (Roots reggae music) Inscriptions finishers.com .

Stade 32 Rue du 8 Mai 1945 Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 75 23 29

