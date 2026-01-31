Concert au château de Varzy Ode à Sainte Cécile Château de Varzy Varzy

Varzy

Concert au château de Varzy Ode à Sainte Cécile

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le chœur et l’orchestre des Ateliers de Musique Ancienne du conservatoire de Palaiseau (91) ont le plaisir de vous inviter au concert qu’ils donneront au château de Varzy Au programme Ode à Sainte Cécile John Blow (1649-1708), Henry Purcell (1659-1695) Venez nombreux ! Entrée libre et gratuite

Les Ateliers de Musique Ancienne sont un enseignement proposé par le Conservatoire de Palaiseau (91). Ils réunissent une 40aine de musiciens amateurs autour de la musique baroque et sont encadrés par une équipe de 6 enseignants. .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert au château de Varzy Ode à Sainte Cécile

L’événement Concert au château de Varzy Ode à Sainte Cécile Varzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Clamecy Haut Nivernais