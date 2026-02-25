Le Comité des fêtes organise une escapade en Périgord Périgord Varzy
Périgord 22 rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre
Début : 2026-06-06 04:00:00
fin : 2026-06-08 23:30:00
2026-06-06
Le comité des fêtes de Varzy organise une escapade en Périgord avec au programme
Samedi 6 juin Départ de Varzy, petit déjeuner en cours de route, arrivée à Beynac Balade en Gabarre, déjeuner à Beynac, visite du château des Milandes, temps libre pour admirer les jardins puis fabuleux spectacle de rapaces 18h installation à l’hôtel La Hoirie** à Sarlat puis dîner
Dimanche 7 juin Petit déjeuner à l’hôtel, 9h visite guidée de Sarlat, déjeuner à Sarlat puis après-midi libre
Lundi 8 juin Petit déjeuner à l’hôtel, 10h Rocamadour Visite d’un élevage de canards et dégustation de foie gras, déjeuner à Rocamadour 15h visite guidée de la cité de Rocamadour 16h30 départ et retour dans la Nièvre .
Périgord 22 rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72
