Le Comité des fêtes organise une escapade en Périgord Périgord Varzy

Le Comité des fêtes organise une escapade en Périgord

Périgord 22 rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 530 – 530 – 530 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 04:00:00

fin : 2026-06-08 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le comité des fêtes de Varzy organise une escapade en Périgord avec au programme

Samedi 6 juin Départ de Varzy, petit déjeuner en cours de route, arrivée à Beynac Balade en Gabarre, déjeuner à Beynac, visite du château des Milandes, temps libre pour admirer les jardins puis fabuleux spectacle de rapaces 18h installation à l’hôtel La Hoirie** à Sarlat puis dîner

Dimanche 7 juin Petit déjeuner à l’hôtel, 9h visite guidée de Sarlat, déjeuner à Sarlat puis après-midi libre

Lundi 8 juin Petit déjeuner à l’hôtel, 10h Rocamadour Visite d’un élevage de canards et dégustation de foie gras, déjeuner à Rocamadour 15h visite guidée de la cité de Rocamadour 16h30 départ et retour dans la Nièvre .

Périgord 22 rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 49 72

