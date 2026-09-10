Automne, la Course aux Champignons – marionnettes pour enfants et familles, Le Spotlight de Lille, Lille

Informations pratiques

Automne, la Course aux Champignons – marionnettes pour enfants et familles Mercredi 30 septembre, 10h30, 14h00 Le Spotlight de Lille Nord

• Réservations sur mariska.fr/billetterie

• 7€ par spectateur dès 1 an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

Le Théâtre Mariska est heureux de vous présenter « Automne, la Course aux Champignons ».

Synopsis : Petit Jean part à la cueillette aux champignons avec son Pappy et découvre les trésors de l’automne. Le lapin a encore perdu l’entrée de son terrier, l’écureuil ramasse des chataîgnes tandis que les hirondelles se préparent à partir…

Découvrez la bande-annonce

• Age conseillé : tous publics dès 2 ans et demi

• Début du spectacle à 10h30 et 14h00 (ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle, placement libre, arrivée conseillée au minimum 15 minutes à l’avance)

A propos du Théâtre Mariska : Créé en 1984 à Cysoing par la famille Bouclet, le Théâtre Mariska est né d’une passion pour la marionnette. Plus de 40 ans plus tard, cette même passion anime toujours notre équipe : des spectacles imaginés par nos artistes, des marionnettes fabriquées dans nos ateliers et des milliers de rencontres avec les enfants, les familles et les professionnels.

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Spectacle de marionnettes à fils tous publics au Spotlight de Lille