Automne Mexicain Dia de Muertos Langres
mardi 20 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Automne Mexicain Dia de Muertos
Bibliothèque Marcel Arland et René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-20
Tout public
Dia de Muertos est un rendez-vous incontournable de la culture mexicaine. Fin octobre-début novembre, on met à l’honneur les défunts lors de festivités joyeuses qui prennent des formes très diverses Les Médiathèque décryptent ce temps fort avec vous.
Ateliers en autonomie Papel picado, masques de Catrina, calaveras et alebrijes, à René Goscinny comme à Marcel-Arland, les bibliothécaires vous expliquent comment faire…
Du 20 au 31 octobre
Projection du dessin animé Coco
à partir de 8 ans
Vendredi 30 octobre à 18 h
Médiathèque Marcel-Arland
Présentation des traditions mexicaines de Dia de Muertos autour de photos et mise en place des ofrenda (offrande) sur l’autel des morts. Avec la participation d’Adriana Mabire.
à partir de 8 ans
Vendredi 30 octobre à 14h
Médiathèque René-Goscinny
Lectures et mise en place d’une ofrenda (autel des morts) avec une présentation des traditions mexicaines de Dia de Muertos. Avec la participation d’Adriana Mabire.
à partir de 8 ans
Samedi 31 octobre à 10h
Médiathèque Marcel-Arland
Catrina selfie Viens te déguiser en Catrina ou en squelette, grâce au masques, maquillages, masquet et vêtements mis à ta disposition et fais-toi prendre en photo dans un décor très mexicain !
à partir de 8 ans
Samedi 31 octobre en continu
Médiathèque Marcel-Arland .
Bibliothèque Marcel Arland et René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Automne Mexicain Dia de Muertos Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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