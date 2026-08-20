Autour de Naguib Mahfouz : lecture par Grégoire Leprince-Ringuet et rencontre avec Khaled Osman Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

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Ce qui se passe à la maison, au travail, dans la rue, voilà la source des récits. Naguib Mahfouz, écrivain égyptien, prix nobel de litterature 1988

Naguib Mahfouz (en arabe : نجيب محفوظ, Naǧīb Maḥfūẓ), est un écrivain égyptien né au Caire en 1911, mort en 2006 dans cette même ville. Par son écriture empreinte de tendresse et d’humanité, il a profondément renouvelé le roman arabe traditionnel, en lien avec les bouleversements historiques, sociaux et culturels de son pays au 20e siècle.

A l’occasion de 50e anniversaire et pour célébrer cet auteur, nous vous invitons à écouter des extraits de son oeuvre, lus par le comédien Grégoire Leprince-Ringuet, et à rencontrer Khaled Osman, premier traducteur de ses romans en français.

Cette soirée exceptionnelle se clôturera par un buffet partagé



Khaled Osman est né en Égypte mais a grandi en France. Il s’est toujours intéressé à la littérature arabe, d’abord comme lecteur, puis comme traducteur.

Déçu par la pauvreté de la bibliothèque arabe traduite en français, il décide un jour d’apporter lui-même sa pierre à l’édifice en s’essayant à la traduction.

Après avoir choisi Le voleur et les chiens, un ouvrage de Naguib Mahfouz, il en traduit deux chapitres et les envoie par la poste à l’éditeur Sindbad, pionnier de l’édition de livres arabes en France. Trois semaines plus tard, ce dernier lui commande la traduction complète. Le livre paraît en 1985 et marque le début d’un parcours passionné en compagnie des textes arabes.

Outre des romans, il a traduit des textes courts, publié des articles pour diverses revues, exercé comme critique littéraire et cinématographique et fait des débuts tardifs de romancier.

Grégoire Leprince-Ringuet est un acteur, réalisateur et poète français. Membre du choeur des enfants de l’Opéra de Paris, il se forme également au théâtre. Il obtient un premier rôle dans Les égarés d’André Téchiné, pour lequel il est nommé aux César. Plus tard, il tourne également pour Christophe Honoré (Les chansons d’amour), Robert Guédiguian (L’Armée du crime) ou Bertrand Tavernier (La Princesse de Montpensier).

Au théâtre, il incarne notamment Tartuffe (mise en scène Laurent Delvert) ou Cyrano de Bergerac (mise en scène Anne Kessler).

En 2015, il écrit et réalise son premier long- métrage, La Forêt de Quinconces, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes.

A l’occasion de son 50e anniversaire, la bibliothèque Naguib Mahfouz célèbre l’auteur dont elle porte le nom.

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

par téléphone, mail ou auprès des bibliothécaires

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T21:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr



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