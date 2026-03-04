Autour de RENAUD, Espace Jean-Racine, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Autour de RENAUD Vendredi 20 mars, 20h30 Espace Jean-Racine Yvelines

31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Le spectacle vibrant qui vous plonge dans la vie et l’œuvre de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français.

À travers ses textes engagés et ses mélodies inoubliables, revivez les moments forts qui ont façonné son parcours unique et le nôtre.

Une immersion émouvante et passionnante à ne pas manquer !

​

Un canapé, une scène, un écrivain Olivier Démoulin raconte Renaud.

Son complice n’est autre que le chanteur Laurent Réval avec sa guitare, accompagné par Vincent Samyn au piano et à l’accordéon.

Ensemble, ils retracent le parcours de Renaud à travers sa longue carrière et les chansons qui auront marqué plusieurs générations, d’hier à aujourd’hui.

Un voyage émouvant et drôle, tout au long de l’histoire du chanteur.

Connaissez-vous cet artiste engagé ? Plongez dans l’univers rebelle et poétique de Renaud avec notre spectacle hommage qui rend un vibrant hommage à l’artiste. Retrouvez ses plus grands succès, ses textes engagés et son esprit contestataire sur scène, interprétés avec passion et authenticité. De « Marche à l’ombre » à « Manathan Kaboul », en passant par « Mistral Gagnant » évidemment. Un spectacle qui fait du bien à travers la B.O. de notre propre vie. Il n’y a pas que les Mistrals qui sont gagnants !

Une 1ère partie SPECTACLE : Renaud raconté et son œuvre jouée et interprétée en live.

Une seconde partie DEBAT : échanges avec le public à micro ouvert.

Espace Jean-Racine Rue Ditte 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

Autour de RENAUD