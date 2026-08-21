« Autour de Saint-Savin » : une recherche pluridisciplinaire, Mairie de Saint-Savin, Saint-Savin

Informations pratiques

« Autour de Saint-Savin » : une recherche pluridisciplinaire Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie de Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Découvrez les premiers résultats du Projet collectif de recherche 2025-2028 « Autour de Saint-Savin », consacré à l’histoire, à l’archéologie et au patrimoine de ce territoire.

Cette présentation réunira les chercheurs engagés dans ce programme pluridisciplinaire, porté par le Service régional de l’archéologie, l’Université Toulouse Jean-Jaurès (TRACES-UMR 5608), le CNRS (TRACES-UMR 5608), l’Inventaire général de la Région Occitanie et le Département des Hautes-Pyrénées, avec la participation du Parc national des Pyrénées. Elle permettra de découvrir les premiers résultats de cette recherche collective et les nouvelles connaissances acquises sur le site et son environnement.

Mairie de Saint-Savin 2 place Duhourcau 65400 Saint-Savin Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 70 52 http://saint-savin65.com https://www.facebook.com/p/Saint-Savin-100064795956803/

« Autour de Saint-Savin » : une recherche pluridisciplinaire.

©pcrsaintsavin