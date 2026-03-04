Autour de textes de Maya Angelou & de Rupi Kaur, lectures publiques d’autrices et de poétesses, Marché de Doulon, Nantes

Autour de textes de Maya Angelou & de Rupi Kaur, lectures publiques d’autrices et de poétesses Dimanche 8 mars, 11h00 Marché de Doulon Loire-Atlantique

Le groupe des lecteurices du médiAppartement vous invite à prendre le temps d’écouter des textes d’autrices et de poétesses, autour de textes de Maya Angelou et Rupi Kaur.

Marché de Doulon Rue de la Papotière, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lire en l’espace public des mots de poétesses. Maya Angelou Rupi Kaur

