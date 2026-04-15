lecture d’histoires extraordinaires par une bibliothécaire, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

lecture d’histoires extraordinaires par une bibliothécaire Mercredi 15 avril, 16h00 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

gratuit!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Julie de la bibliothèque de la Manu vient raconter des histoires derrière notre rideau rouge! Un moment où rire, surprise et joie seront au rendez-vous! Pour les grand.e.s et les petit.e.s

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un moment pour se laisser bercer, surprendre par les histoires de Julie histoires