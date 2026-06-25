Autour des décolonisations la bascule de 1944-1945 Centre associatif du Docteur Courty Chamalières

Informations pratiques

Chamalières

Autour des décolonisations la bascule de 1944-1945

Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:30:00

fin : 2026-09-01 19:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Conférence animée par Pascal Blanchard, historien, chercheur associé au CRHIM à l’Université de Lausanne, codirecteur du Groupe de recherche ACHAC à Paris, spécialiste en histoire contemporaine et en histoire coloniale.

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Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 31 cperraud@clermontmetropole.eu

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English :

Lecture led by Pascal Blanchard, historian, research associate at CRHIM at the University of Lausanne, co-director of the ACHAC Research Group in Paris, and specialist in contemporary and colonial history.

L’événement Autour des décolonisations la bascule de 1944-1945 Chamalières a été mis à jour le 2026-06-25 par Clermont Auvergne Volcans