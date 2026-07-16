Ouverture gratuite de l’espace muséal Victor Charreton, La FAC, Chamalières

Informations pratiques

Ouverture gratuite de l’espace muséal Victor Charreton 19 et 20 septembre La FAC Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La FAC pôle culturel de Chamalières sera ouvert gratuitement durant tout le week-end des journées du patrimoine. Au programme visite libre de l’espace muséal dédié au peintre Victor Charreton.

Se déroulant sous le thème des saisons, l’espace muséal présente une collection unique en France d’oeuvres du peintre Victor Charreton.

Vous pourrez également visiter le salon d’honneur, qui accueillera la toute nouvelle exposition de la FAC autour des oeuvres sur finette de Victor Charreton.

La FAC Allée de Fontmaure 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Hauts-de-Chamalières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 19 57 40 https://artotheque.ville-chamalieres.fr/ https://www.facebook.com/people/FAC-Chamali%C3%A8res/100091845729317/;https://www.instagram.com/fac_chamalieres/ LA FAC

La culture, l’art et le patrimoine. C’est autour de ces trois notions que s’est articulé le projet de réhabilitation de l’ancien hôpital Fontmaure.

Pensionnat, maison de repos, hôpital militaire puis haut lieu de la neurochirurgie en Auvergne, Fontmaure est aujourd’hui un espace dédié à la Culture qui fait peau neuve avec un nouveau nom : la FAC.

L’Espace muséal

Au sein de ce nouvel espace, le public peut découvrir ou redécouvrir à la fois ce lieu emblématique de la ville et la magnifique collection qu’il abrite.

Situé au rez-de-chaussée de la FAC l’espace muséal Victor Charreton réunit 32 œuvres de l’artiste (issues de la donation de Robert Chatin neveu de Victor Charreton à la ville de Chamalières en 2012), auxquelles viennent s’ajouter des prêts de tableaux du peintre dans le Salon d’Honneur.

L’espace muséal Victor Charreton accueille une exposition permanente autour des saisons où le visiteur est invité à se promener parmi les paysages réalisés par celui que l’on pourrait définir comme peintre de la nature.

L’artothèque

L’artothèque de la ville de Chamalières a pour mission de sensibiliser le public à l’art contemporain et de promouvoir les arts plastiques par le prêt d’œuvres. Elle est composée d’environ 5 000 œuvres issues de donations d’artistes ayant exposé à la Galerie Municipale d’Art ou ayant participé à la Triennale Mondiale de l’estampe.

Ouverte à tous (particuliers, établissements scolaires, collectivités, entreprises, associations) son principe est à mi-chemin entre le musée et la bibliothèque… Exposer et prêter des œuvres d’art originales.

La Chapelle

Située au premier étage du bâtiment de Fontmaure la Chapelle, construite dans un style néo-roman, elle a été désacralisée et accueille désormais conférences, récitals et concerts.

Inaugurée le 9 mars 2023 elle a accueilli pour l’occasion l’Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes avec une formation autour de la musique de Chambre. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

La FAC pôle culturel de Chamalières sera ouvert gratuitement durant tout le week-end des journées du patrimoine. Au programme visite libre de l’espace muséal dédié au peintre Victor Charreton.

©villedeChamalieres