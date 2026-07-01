Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture, Gare de Royat Chamalières, Chamalières

Informations pratiques

Balade guidée Avenue de Royat une épopée urbaine avec la Maison de l’Architecture Samedi 19 septembre, 14h00 Gare de Royat Chamalières Puy-de-Dôme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’architecture de l’avenue de Royat à Chamalières reflète le développement de la station thermale de Royat à la fin du XIXe siècle.

Percée en 1879 pour relier directement Clermont-Ferrand à la ville thermale, cette avenue est devenue un axe prestigieux bordé de villas, et d’immeubles de rapport.

On y trouve principalement une architecture éclectique, caractéristique de la Belle Époque mêlant différents styles : néo-classique, Art nouveau, influences médiévales, italiennes, etc.

L’avenue de Royat présente aussi des exemples d’architecture contemporaine qui contrastent avec les villas historiques.

Au fil du XXe siècle, de nouveaux immeubles résidentiels et bâtiments modernes ont été construits afin de répondre aux besoins urbains et à l’évolution de la ville.

Cette cohabitation entre patrimoine ancien et architecture contemporaine illustre l’évolution continue de la ville de Chamalières.

Prévoir de bonnes chaussures, et une tenue adaptée à la météo

! Attention le nombre de places étant très limité, pensez à réserver !

!! Si vous avez réservez et que vous ne pouvez pas venir, pensez à annuler pour permettre à d’autres d’y assister.

Gare de Royat Chamalières Place de la Gare de Royat 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Galoubies Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com/ »}]

L’architecture de l’avenue de Royat à Chamalières reflète le développement de la station thermale de Royat à la fin du XIXe siècle.

©MAA