Visites de la Grotte du chien de Chamalières, Grotte du chien de Chamalières, Chamalières

Informations pratiques

Visites de la Grotte du chien de Chamalières Dimanche 20 septembre, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45 Grotte du chien de Chamalières Puy-de-Dôme

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Cette grotte soit fermée au public depuis plusieurs années, nous vous proposons de la découvrir lors de visites exceptionnelles organisées à l’occasion des JEP.

! Attention le nombre de places étant très limité, pensez à réserver !

!! Si vous avez réservez et que vous ne pouvez pas venir, pensez à annuler pour permettre à d’autres d’y assister.

Grotte du chien de Chamalières 17 avenue de la Gare, 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Galoubies Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.clermontauvergnevolcans.com »}] Cette ancienne attraction touristique est célèbre pour ses émanations de gaz carbonique. Elle doit son nom au fait que les chiens accompagnant leurs maîtres dans la grotte suffoquaient, tandis que les propriétaires, dont la tête dépassait la nappe de gaz stagnant au fond de la cavité, étaient totalement épargnés.

La grotte soit fermée au public depuis quelques années.

Cette ancienne attraction touristique est célèbre pour ses émanations de gaz carbonique.

©villedeChamalieres