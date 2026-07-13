AUTOUR DES LACS ET DES PARCS Route du Lac Lamoura
lundi 13 juillet 2026 · Route du Lac · Lamoura
Informations pratiques
Lamoura
AUTOUR DES LACS ET DES PARCS
Route du Lac Lac de Lamoura, en face du terrain de pétanque Lamoura Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:40:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2027-07-12
Bonjour à tous!
Du 13 juillet au 30 août 2026 plus de 15 ans d’expérience à votre service!
2ème édition avec 2 nouveautés soit en cours collectifs plein air sur un créneau expliqué plus bas, soit Dans ton jardin en solo, duo ou petits groupes d’amis, n’hésitez pas à me joindre!
Pour le Lac de Lamoura, Rdv tous les jeudis, en face du terrain de pétanque pour
– de 17h40 à 18h45 Marche Nordique où nous travaillerons l’alignement, la respiration et la technique autour du Lac.
Munissez-vous vous d’une bouteille d’eau et de chaussures de marche souples dégageant la cheville. LES BÂTONS SONT FOURNIS, maximum 12 personnes pensez à réserver votre place!
– de 19h à 20h Mouv’Vacances, Chacun son corps, chacun son rythme !
Munissez-vous de bouteille d’eau et de votre tapis respirez, bougez en sentant le rythme cardiaque s’adapter, mobilisez votre corps sur des mouvements d’initiation Pilates, le tout dans la bonne humeur!
Selon météo me contacter d’une vallée à l’autre, les intempéries ne sont pas les mêmes ??
A tout bientôt, Edwige. .
Route du Lac Lac de Lamoura, en face du terrain de pétanque Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 34 37 05 garciaedwige@gmail.com
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English : AUTOUR DES LACS ET DES PARCS
L’événement AUTOUR DES LACS ET DES PARCS Lamoura a été mis à jour le 2026-07-12 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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