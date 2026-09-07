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Autour Du Fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Autour Du Fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Médiathèque du Val de Blaise
Adresse
Place Marie Stuart, 52130 Wassy
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
entrée libre

Autour Du Fil Jeudi 19 novembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T14:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00

Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Cadeaux et décorations de Noël couture Noël

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