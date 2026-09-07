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La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Val de Blaise
Adresse
Place Marie Stuart, 52130 Wassy
Ville
52130 Wassy
Département
Haute-Marne
Tarif
sur inscription

La Constellation Bricole Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:30:00+02:00

Lecture d’albums et bidouillages créatifs !

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