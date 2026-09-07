AGENDA · Wassy
La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy
Informations pratiques
La Constellation Bricole Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:30:00+02:00
Lecture d’albums et bidouillages créatifs !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Mondes imaginaires et trop mignons bricolage trop mignon
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