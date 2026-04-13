Autour Du Fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Autour Du Fil, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy jeudi 4 juin 2026.
Autour Du Fil Jeudi 4 juin, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre ou sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Révisions et créations couture
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