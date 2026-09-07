Autour du Pastoralisme au féminin, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Autour du Pastoralisme au féminin Samedi 14 novembre, 10h00, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Samedi 14 novembre de 10h à 12h : atelier de création en laine feutrée.

À l’occasion de « Pastoralisme au féminin », participez à des ateliers et découvrez le savoir-faire, l’engagement et la contribution des femmes à un mode de vie durable, en harmonie avec la nature.

Tout public – Gratuit sur réservation.

Samedi 14 novembre de 14h à 16h : Lecture théâtralisée

Une parenthèse où la magie du verbe prend vie pour donner la parole à ces femmes bergères et éleveuses. Un moment chaleureux et puissant pour saisir l’Extra Ordinaire de leur quotidien.

Public famille – Sur réservation

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/atelier-laine-feutree-le-pastoralisme-au-feminin.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Atelier Laine feutrée et lectures