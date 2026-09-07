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Autour du plus vieil édifice religieux de la ville, Commanderie Saint-Jean-des-Prés, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Commanderie Saint-Jean-des-Prés · Montbrison

Autour du plus vieil édifice religieux de la ville, Commanderie Saint-Jean-des-Prés, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commanderie Saint-Jean-des-Prés
Adresse
impasse de la commanderie 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Autour du plus vieil édifice religieux de la ville 19 et 20 septembre Commanderie Saint-Jean-des-Prés Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte de la
Commanderie de Saint-Jean-des-Prés,
le plus ancien édifice religieux de
Montbrison, fondé en 1154 par l’Ordre de
Malte.
Les membres passionnés de l’association
de La Diana qui comprend des historiens,
architectes et spécialistes du patrimoine
se relayeront pour vous dévoiler
l’histoire, l’architecture et les secrets de
ce lieu emblématique.
Une immersion captivante au cœur du
patrimoine montbrisonnais, qui sera
à apprécier en extérieur en raison des
conditions de sécurité.

Commanderie Saint-Jean-des-Prés impasse de la commanderie 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 047796010 https://www.ladiana.com/ Chapelle d’une commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem fondée au milieu du XIIe siècle. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Restes de décors peints. Commanderie qui se trouve au fond de l’imapsse.
Partez à la découverte de la

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