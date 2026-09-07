Autour du plus vieil édifice religieux de la ville, Commanderie Saint-Jean-des-Prés, Montbrison

Informations pratiques

Autour du plus vieil édifice religieux de la ville 19 et 20 septembre Commanderie Saint-Jean-des-Prés Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte de la

Commanderie de Saint-Jean-des-Prés,

le plus ancien édifice religieux de

Montbrison, fondé en 1154 par l’Ordre de

Malte.

Les membres passionnés de l’association

de La Diana qui comprend des historiens,

architectes et spécialistes du patrimoine

se relayeront pour vous dévoiler

l’histoire, l’architecture et les secrets de

ce lieu emblématique.

Une immersion captivante au cœur du

patrimoine montbrisonnais, qui sera

à apprécier en extérieur en raison des

conditions de sécurité.

Commanderie Saint-Jean-des-Prés impasse de la commanderie 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 047796010 https://www.ladiana.com/ Chapelle d’une commanderie de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem fondée au milieu du XIIe siècle. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Restes de décors peints. Commanderie qui se trouve au fond de l’imapsse.

Partez à la découverte de la

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